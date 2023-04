Drei Tore, zwei Vorlagen beim 5:1-Sieg Pascal Thora macht für den SC 09 Erkelenz das „beste Spiel seines Lebens“

Und so verstrichen lediglich elf Minuten, ehe Pascal Thora, der ja in der kommenden Saison das Traineramt von Grün in Erkelenz übernehmen wird, nach schöner Vorarbeit von Qazim Baliu den Ausgleich markierte. Und das sollte nicht die letzte gute Szene von Thora gewesen sein, dem Christian Grün nach dem Spiel bescheinigte: „Vielleicht hat Pascal heute das beste Spiel seines Lebens gemacht.“ Kurz vor dem Pausenpfiff war Thora dann nach einer sehenswerten Kombination der Erkelenzer wieder zur Stelle und traf zum 2:1.