Saisonstart in der Bezirksliga : Kampfansage aus Würm-Lindern

Wollen in der Bezirksliga oben mitspielen: Robin Langer (l.) und der SV Helpenstein – hier im Pokal am Mittwoch gegen Union Schafhausen. Foto: Fupa/Fell

Bezirksliga Zum Start der Bezirksliga-Saison am Sonntag hat die SG Union ein klares Saisonziel. Aber auch der SV Helpenstein will „mit den Besten mithalten“. Eine Saisonvorschau.

An diesem Wochenende nimmt auch die Fußball-Bezirksliga, Staffel 4, ihren Meisterschaftsbetrieb wieder auf und startet mit 15 Mannschaften in die Spielzeit 2021/2022. Wegen des freiwilligen Rückzugs der zweiten Mannschaft des FC Wegberg-Beeck aus der Bezirksliga – übrigens nicht das erste Mal – ist der Fußballkreis Heinsberg in der Liga nur noch mit fünf Vereinen vertreten.

Mit neun Mannschaften das Gros der Liga stellt nach wie vor der Fußballkreis Aachen. Neu dabei ist Jugendsport Wenau aus dem Fußballkreis Düren, der in der abgebrochenen „Corona-Saison“ in der Staffel 3 aktiv gewesen ist. Und aus dieser wechselt Wenau wieder in die Staffel 4. Den Jugendsportlern trauen einige Experten in der Region durchaus zu, ganz oben mitzuspielen.

Ganz oben erwartet Hermann-Josef Lambertz, Trainer der SG Union Würm-Lindern, aber Rasensport Brand, „die spielen für mich den besten Fußball“, so Lambertz. Aber auch die DJK FV Haaren, beim Saisonabbruch im Oktober 2020 immerhin Tabellenführer, schätzt er hoch ein. Das Licht seiner SG Union will er aber auch nicht unter den Scheffel stellen. „Wir waren beim Saisonabbruch schließlich Tabellenzweiter“. Und auch in der kommenden Spielzeit will er mit seiner Mannschaft eine gute Rolle spielen. „Wir wollen am Schluss bestplatzierter Bezirksligist des Fußballkreises Heinsberg sein. Und das traue ich meiner Mannschaft auch zu“. Los geht`s für die SG Union bereits am Freitagabend in Stolberg. Wegen einer familiären Feier am Samstag hatte der FSV Columbia Donnerberg um Vorverlegung gebeten. „Weil mir da auch alle Spieler zur Verfügung stehen, sind wir dieser Bitte gerne nachgekommen“. Dass Lambertz aber auch darauf setzt, drei Punkte mitzunehmen, versteht sich von selbst.

Eine gute Rolle spielen will natürlich auch wieder der SV Helpenstein, der personell weiter aufgerüstet hat. Mit Torben Fritsche haben sie einen in der Region geschätzten Torwart verpflichtet und mit Chris Koerfer einen torgefährlichen Angreifer. „Dann haben wir auch noch einige gute Jungs aus dem Nachwuchs hochgezogen“, so Trainer André Lehnen. „Ich bin guter Dinge, dass wir nicht nur konkurrenzfähig sind, sondern mit den Besten mithalten können“. Nicht so gute Erinnerungen haben die Helpensteiner allerdings an den Gegner von Sonntag, den FV Vaalserquartier. Der letzte Gegner des SV vor der Corona-Pause gewann da nämlich deutlich 4:1, und das in Wildenrath. Diesmal hat der FV zum Auftakt sogar Heimrecht.

Wegen des bereits erwähnten Rückzugs der Beecker Reserve, hat der 1.FC Heinsberg-Lieck zum Auftakt spielfrei. Aber dass die Kreisstädter wieder in der Spitzengruppe der Liga mitmischen, davon darf man ausgehen. Vereinschef und „Immer-Noch-Spieler“ Jürgen Heinrichs, inzwischen 42 Jahre alt, jedenfalls ist ehrgeizig und noch lange nicht fußballmüde.

Weit weg davon ist der SV Waldenrath/Straeten, dessen Bezirksliga-Auftritte nach dem Aufstieg im letzten Jahr durch die Corona-Pause jäh gestoppt worden sind. Beim Neustart am Sonntag geht es zum Derby nach Dremmen, wo der TuS Rheinland in der heimischen Rheinland-Kampfbahn der Gastgeber ist.