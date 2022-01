Serie Torjäger der Region : Mit Routine an die Spitze der Torschützenliste

Helpensteins Christian Koerfer ist mit 13 Treffern der erfolgreichste Torschütze der Bezirksliga Staffel 4. Foto: Heiko van der Velden

Serie Fussball-Bezirksliga Mit 13 Treffern führt Christian Koerfer vom SV Helpenstein die Torjägerliste der Bezirksliga Staffel 4 ein. Für seinen Coach Andre Lehnen bringt der 31-Jährige aber so viel mehr als nur die Qualität vor dem Tor mit.

Ein kurzer Blick reicht Christian Koerfer, um diesen eigentlich irrsinnigen Schussversuch zu nehmen: Es läuft die dritte Minute im Bezirksliga-Derby des SV Helpenstein beim 1. FC Heinsberg-Lieck, da kommt der Helpensteiner Stürmer auf Höhe der Mittellinie an den Ball. Sein Instinkt und der kurze Blick nach oben verraten ihm – FC-Keeper Alexander Rütten steht ein paar Meter zu weit außerhalb seines Kastens. Koerfer nimmt also Maß, schießt und trifft zum 1:0 von der Mittellinie.

„Das war ein wahnsinniger Schuss. Der Ball tickte auch gar nicht mehr auf, sondern flog direkt von der Mittellinie ins Netz“, erinnert sich SV-Helpenstein-Coach Andre Lehnen an diesen sehenswerten Treffer seines Stürmers aus der Hinrunde. Insgesamt 13 Treffer steuerte Christian Koerfer für die beste Offensive der Liga (41 Tore) hinzu, darunter ein weiterer Treffer aus ähnlicher Distanz wie in Heinsberg und ein Fallrückziehertor. Damit führt er die Torschützenliste der Bezirksliga Staffel 4 an. Seit einem Jahr spielt der in der Region bestens bekannte Offensivmann in Helpenstein. Zuvor ging er unter anderem für die Reserve des FC Wegberg-Beeck, TuS Germania Kückhoven und Germania Teveren auf Torejagd. Vor seinem Wechsel zu Helpenstein spielte der 31-Jährige für Germania Lich-Steinstraß.

„Christian zeichnet sich natürlich durch seine unglaubliche Klasse aus. Er hat in der Vergangenheit ja auch höher gespielt und hat sicherlich das Niveau eines Landesliga-Stürmers“, lobt ihn sein Coach Lehnen, der umso glücklicher ist, dass sich Koerfer vor einem Jahr für einen Wechsel zum SV Helpenstein entschieden hat. „In der Bezirksliga brauchst du einen Top-Torwart und einen Top-Stürmer“, so Lehnen weiter. „Mit Torben Fritzsche im Kasten und Christian Koerfer haben wir beides, das ist oft schon die halbe Miete.“ Für Lehnen ist der erfahrene Offensivmann aber nicht nur aufgrund seiner Tor- und Abschlussqualität so wichtig für die Mannschaft. Der 31-jährige Routinier agiert zudem als klarer Führungsspieler innerhalb des Teams. „Er ist bei jedem Training da und gibt immer Vollgas. Andere lassen sich in seinem Alter hängen und schauen, bei welchem Verein man nochmal ein bisschen Geld mitnehmen kann – und Christian kommt zum Nulltarif zu uns und geht immer voran.“