Bezirksliga-Auftakt gegen RW Waldenrath/Straeten : Lambertz rettet Dremmen einen „Punkt für die Moral“

Der Kopfball von Waldenraths Paul Wolf segelt knapp am Dremmen-Tor vorbei. Kollege Henning Tholen kann nur noch hinterherschauen. Foto: Nipko

Fussball-Bezirksliga Dank eines späten Ausgleichstreffers sicherte sich TuS Rheinland Dremmen ein Unentschieden zum Bezirksliga-Auftakt gegen RW Waldenrath/Straeten.

Von Herbert Grass

„Das ist ein Punkt für die Moral“, meinte Dremmens Trainer Ralph Tellers unmittelbar nach Schluss des Derbys zwischen seinem TuS Rheinland Dremmen und Ortsnachbar SV Rot-Weiß Viktoria Waldenrath-Straeten. Da hatten nämlich die „Rheinländer“ gegen den favorisierten Gast nach einem 0:1-Rückstand noch ein 1:1 erkämpft.

Von Verletzungssorgen, Urlauben, und Sperren arg gebeutelt, bejubelten die Platzherren das Unentschieden ungleich mehr, als die Viktoria. Auch die konnte nicht in Bestbestzung antreten, musste auf den Gelb-Rot gesperrten prominenten Neuzugang Alex Jansen ebenso verzichten, wie auf Angreifer Tim Scheufens. Das beklagte auch deren Trainer Maik Honold. „Trotzdem hätten wir gewinnen können“, so Honold. „Schließlich hatten wir deutlich mehr Torchancen, wir haben deshalb auch zwei Punkte liegengelassen, und nicht einen gewonnen“, so Honold weiter.

Den besseren Anfang erwischte da auch eindeutig sein Team. Schon nach zwei Minuten hatte Lars Dahlmanns das 1:0 auf dem Fuß, scheiterte jedoch aus kurzer Distanz an Dremmens Torwart Jannik Vossen. Dahlmanns traf auch in der 13. Minute nicht, als er von der Strafraumgrenze freistehend zum Abschluss kam, aber deutlich übers Tor schoss. Immer wieder mit langen Bällen von Waldenraths Kapitän und Abwehrchef Johannes Jansen nach vorne getrieben, waren die Platzherren nur mehr mit Defensivarbeit beschäftigt. Und da behielt einmal mehr Routinier Norman Saar die Übersicht, klärte ein ums andere Mal. In der 28. Minute traute sich dann auch Dremmen mal nach vorne, Angreifer Sascha Hochgreef zielte aber von der Strafraumkante flach vorbei. Waldenraths Torwart Michael Robertz wäre aber wohl auch da gewesen.

So ging es torlos in die Pause. Unmittelbar nach Wiederbeginn forderte Dremmen dann einen Elfmeter. Aber der aufmerksame Schiedsrichter Justin Busch ließ weiterlaufen, wohl zurecht. In der 54. Minute schlug es dann aber im Dremmener Gehäuse ein. Linksfuß Paul Wolf war über die rechte Seite von Güven Tuncer steil geschickt worden, kurvte nach innen, und schob dann die Kugel flach zum 0:1 ins Tor. Dann aber zeigte Dremmen die von Trainer Tellers gelobte Moral. Sein Team bäumte sich auf, und spätestens mit den Einwechslungen der „Altmeister“ Kai Jöris (75) und Mirco Dreßler (77.), blies der TuS Rheinland zur Schluss­offensive. Weil sich so für den Gast mehr Räume auftaten, hätte durchaus ein zweites Tor der Rotweißen fallen können. Aber vor allem Torwart Jannik Vossen verhinderte das wiederholt.