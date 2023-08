Derbyerfolg gegen Erkelenz Holtby beschert Uevekoven ersten Sieg

Ein von Joshua Holtby in der Nachspielzeit verwandelter Strafstoß entschied das kreisinterne Derby zwischen Aufsteiger Sportfreunde Uevekoven und Vorjahresaufsteiger SC 09 Erkelenz: 3:2 hieß es so am Ende für Uevekoven. Die Sportfreunde verbuchen damit den ersten Saisonsieg und die ersten Punkte in der neuen Liga, verabschiedeten sich damit von einem Abstiegsplatz. Das hatte zur Halbzeit aber noch ganz anders ausgesehen. Da führte Erkelenz noch völlig verdient mit 2:1. Nach vorsichtigem Abtasten auf beiden Seiten gingen beide Teams zunächst kaum ins Risiko, somit ergaben sich auch fast keine Torchancen. Erst in der 17. Minute versuchten die Gäste die erste Annäherung an das von Finn Keller gehütete Tor der Sportfreunde. Der hatte dann aber keine Mühe mit dem Abschluss des dieses Mal in der Offensive aufgebotenen Erkelenzer Qazim Baliu.