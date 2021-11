Nach dem Tivoli-Abenteuer : Helpenstein ist zurück im Alltag der Bezirksliga

Das Highlight der bisherigen Vereinsgeschichte des SV Helpenstein: Das Pokalspiel gegen Alemannia Aachen, hier mit Hendrik Höfels (r.). Foto: Heiko van der Velden

Bezirksliga Nach dem Pokalabenteuer am Tivoli geht es für den SV Helpenstein in der Liga weiter. Auch dort hat das bislang noch ungeschlagene Team von Coach Andre Lehnen einiges vor. Am Sonntag geht es gegen Germania Eicherscheid.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Herbert Grass

Nach dem Saisonhighlight in Aachen, bei dem man in der Vorwoche auf dem ruhmreichen Aachener Tivoli der dortigen Alemannia einen tollen Pokalfight lieferte – und nur 0:2 verloren hat – ist auch für den SV Helpenstein der Alltag wieder zurück. Zu Hause auf dem Wildenrather Kunstrasenplatz ist der aktuell Tabellendritte Gastgeber der Germania aus Eicherscheid, die Platz zehn belegt.

„Klar, dass wir auch das Spiel gewinnen wollen“, meint Trainer André Lehnen, „auch natürlich nächste Woche beim SV Waldenrath/Straeten. Dann sind wir weiter ungeschlagen, übrigens als einziges Team der Liga“, so Trainer André Lehnen mit berechtigtem Stolz weiter. Er selbst hat es nach dem Pokalhit in Aachen etwas ruhiger angehen lassen, hat sich eine kleine Auszeit genommen. Mit Frau und Kindern stand ein Kurztrip nach Hamburg auf dem Programm, unter anderem mit einem Besuch des Musicals „Der König der Löwen“.

Nochmal Blick zurück auf dass Mittelrheinpokalspiel: Danach waren Mannschaft, Trainerstab und Anhang noch kurz zu einem „Absacker“ ins eigene Clubhaus eingekehrt, um sich zwei Tage später eine zusätzliche Mannschaftsfeier zu gönnen. Passend, weil das Trainerteam ohnehin auf Sparflamme kochen ließ. Es wurde nur einmal trainiert – geleitet übrigens von Mario Lehnen, dem Bruder des „Chefs“. „Heute Abend bin ich aber wieder da, und leite das Training selbst“, meinte André Lehnen am Donnerstagmorgen, da noch aus dem fernen Hamburg. „Wir konzentrieren uns ab sofort wieder voll auf die Liga, und wollen in den noch ausstehenden zwei Spielen vor der Winterpause weiter ungeschlagen bleiben. Und die Voraussetzungen dafür sind auch gegeben, uns steht der komplette Kader zur Verfügung. Keiner ist krank oder verletzt. Keiner gesperrt, und geimpft sind die Jungs auch alle“, so der sichtlich entspannte Cheftrainer. „Gelingen uns zwei Siege zum Hinrundenabschluss, wären wir mindestens Tabellenzweiter, wären sogar nach der Quotientenregelung bester Tabellenzweiter der vier Bezirksligen, und der berechtigt zum Aufstieg in die Landesliga:“