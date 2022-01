Testpiele der Bezirksligisten : Helpenstein müht sich zum Testerfolg

Christian Koerfer ist aktuell der beste Torschütze beim SV Helpenstein und traf auch im Testspiel.

Fußball Bezirksliga Der SV Helpenstein siegt knapp mit 3:2 beim SC Selfkant. Tus Rheinland Dremmen feiert einen deutlichen Erfolg. Die Partie der SG Würm-Lindern fällt aus.

Für den SV Helpenstein begann die Vorbereitungsphase mit einem 8:0-Erfolg in der Vorwoche gegen den SV Breberen ordentlich. Nun setzte sich Helpenstein am Wochenende erneut mit einem A-Ligisten auseinander – diesmal ging es erneut in den „Selfkant“, und zwar zum SC Selfkant. Am Ende siegte Helpenstein mit 3:2. SV-Cheftrainer André Lehnen war diesmal allerdings nicht dabei, er hospitiert zurzeit bei Mittelrheinligist Borussia Freialdenhoven und deren Trainer Kevin Kruth.

Die Trainingsarbeit bei den Helpensteinern übernimmt aktuell Lehnens Bruder Mario, der auch für das Coaching beim SC Selfkant verantwortlich war. So richtig zufrieden wird Mario Lehnen aber wohl nicht gewesen sein, zu mühselig kam der knappe Sieg beim klassentieferen SC Selfkant zustande. Zwar gelang Top-Torjäger Christian Koerfer – mit 13 Treffern aktuell an der Spitze der Torjägerliste der Bezirksliga – schon in der 9. Minute das 1:0 für den SV. Allerdings war die Führung schon zwei Minuten später wettgemacht, da Robin Neukirchen Helpensteins Keeper Tim Kaminski – er vertrat Stammkeeper Torben Fritsche – beim 1:1-Ausgleich keine Chance ließ.

Lange tat sich dann vor beiden Toren wenig bis nichts, ehe in der 74. Minute der SC Selfkant durch Levi Maassen mit 2:1 in Führung ging. Der in der Meisterschaft noch unbesiegte SV Helpenstein reagierte sofort, schaltete einen Gang höher und schon in der 76. Minute war der Gleichstand wieder hergestellt. Hendrik Höfels hatte zum 2:2 getroffen. Helpenstein blieb weiter am Drücker und erzielte vier Minuten vor dem Abpfiff den 3:2-Siegtreffer. Yannick Schenesse, in der Winterpause neu vom SV Roland Millich verpflichtet, führte sich als Torschütze gut ein.

Ligakonkurrent TuS Rheinland Dremmen feierte einen souveränen 5:1-Sieg gegen den FC Wanderlust Süsterseel. Trotz frühem Rückstands drehte Dremmen die Partie und gewann deutlich. Die Tore für den TuS erzielten Nick Brünker (2), Nico Schunk, Kapitän Sascha Schopphoven und Sascha Hochgreef.

Weniger erfolgreich verlief das Testspiel-Wochenende für Viktoria Waldenrath-Straeten: Es gab eine 1:3-Niederlage gegen die A-Junioren des FC Wegberg-Beeck.Waldenraths Trainer Maik Honold hatte zwar einige Ausfälle zu verkraften, unter anderem durch vier Coronafälle, war mit dem Test gegen den starken Beecker Nachwuchs aber trotzdem zufrieden. Der Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 1:2 gelang in der 57. Minute Lars Dahlmanns.