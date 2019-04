Fußball-Bezirksliga : Abstiegskampf zwischen Mariadorf und Huchem-Stammeln

Alemannia Mariadorf (gelbe Trikots) trifft auf Huchem-Stammeln (Archivfoto). Foto: August Kohlen (nipko)/Kohlen,August (nipko)

Kreis Heinsberg In zwei Nachholpartien geht es am Donnerstag in der Bezirksliga zur Sache. Mariadorf kann sich Huchem-Stammeln vom Leib halten, Würm-Linden braucht Punkte gegen Haaren.

Die Fußball-Bezirksliga, Staffel 4, holt am Donnerstag, 25. April, zwei Partien nach – und beide haben es in sich. So erwartet Alemannia Mariadorf als Tabellenneunter (27 Punkte) und Anführer der zweiten Tabellenhälfte den Aufsteiger SW Huchem-Stammeln. Der belegt mit 22 Punkten den Abstiegsrang 14. Mariadorf hätte bei einem Sieg schon acht Punkte Vorsprung auf den Tabellenkeller. Huchem könnte bis auf Rang zehn klettern. Die Begegnung wird um 19.30 Uhr im Alsdorfer Südpark angepfiffen.

Um 19 Uhr stehen sich derweil in Lindern die SG Union Würm-Lindern und die DJK FV Haaren gegenüber. Auch hier steht einiges auf dem Spiel: Während die SG mit einem Sieg wieder mehr Distanz zu den Abstiegsrängen schaffen könnte, würde Haaren mit einem Dreier auf Platz drei vorrücken. Für Spannung sollte also gesorgt sein. Die war schon im Hinspiel reichlich gegeben, kämpfte sich die DJK doch nach einer 3:0-Führung für die Union wieder ins Spiel, schaffte noch den Ausgleich zum 3:3.

(ass)