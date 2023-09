Erkelenz schlägt Oidtweiler mühsam Für den SC 09 geht es mit Ach und Krach nach oben

Erst so allmählich kam auch Erkelenz in die Gänge. Von der linken Seite brachte Leon Valicek die Kugel vors Tor, wo Marcel Nickels es mit einer Direktabnahme versuchte, aber an Oidtweilers Torwart Moritz Bürger scheiterte. Das war es in Halbzeit eins aber auch schon an Tormöglichkeiten.