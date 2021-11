SG Union verliert 1:2 gegen Haaren : Erste Heimpleite für Würm-Lindern in der Bezirksliga

Immer ein Bein zu viel: Bevor Thomas Lambertz (l.) für Würm-Lindern zum Schuss kommt, wird er vom Haarener Luca Kröppel abgegrätscht. Foto: Nipko

Fussball-Bezirksliga Gegen die DJK FV Haaren kassierte die sonst so heimstarke SG Union eine 1:2-Niederlage. Es war die erste Ligapleite in dieser Saison auf der heimischen Anlage.

Beachtliche 16 Punkte hatte die SG Union Würm-Lindern in den bisher sechs Heimspielen der laufenden Saison eingefahren, bis Sonntag. Da nämlich gewann die DJK FV Haaren auf dem Sportplatz in Lindern bei der SG 2:1 (2:0), und setzte ihrerseits die Erfolgsserie fort. Nach eher holprigem Saisonstart mit nur einem Punkt aus den drei ersten Partien, schaffte die DJK zuletzt sechs Siege in Folge, und findet damit Anschluss an die Spitzengruppe. Der Rückstand auf Tabellennachbar Würm-Lindern ist auf vier Punkte geschmolzen.

Bei der SG Union waren die Schützlinge von Haarens Coach Jürgen Lipka gleich hellwach, und kamen auch schon früh durch Heinz Putzie und Tobias Achtberg zu Chancen. Glück für die Platzherren, dass Torwart Stefan Nöhles zweimal klären konnte. Auch in der 18. Minute war Nöhles gefordert, parierte den flach abgegebenen Linksschuss von Putzier aber ohne Mühe. Fünf Minuten später war dann endlich auch die SG Union gefährlich, als Mittelfeldakteur Eric Thevis nach einem Zuspiel von Calvin König plötzlich frei vor Haarens Keeper Fabrice Leyder zum Schuss kam, dann aber überhastet hoch am kurzen Eck vorbei schoss.

Nach 30 Minuten dann die nächste Großchance für die Platzherren: Tim Janes, für Yannick Schlömer in die Anfangsformation gerückt, war Haarens Abwehr entwischt, kam auch zum Abschluss, scheiterte aber an Haarens Torwart Leyder. In der 34. Minute machte der Gast es dann besser. Nach einer Freistoßentscheidung des nicht immer souveränen Schiri-Trios um „Chef“ Nico Langer, legte sich Haarens Nico Esser den Ball am gegnerischen Strafraum zurecht, nahm kurz Maß, und traf mit seinem starken linken Fuß, unter der SG-Abwehr hindurch, flach am verdutzten Nöhles vorbei zum 0:1. Nur drei Minuten später legte Tobias Achterberg nach, staubte zum 0:2 ab. Zuvor hatte SG-Torwart Nöhles gegen Heinz Putziers Schuss aus Nahdistanz noch glänzend reagiert. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff bewahrte Nöhles sein Team vor einem noch höheren Rückstand, als er gegen den allein und unbedrängt auf ihn zulaufenden Peter Szczyrba einfach stehen blieb, und so das 0:3 verhinderte.