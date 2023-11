Heimerfolg in Bezirksliga Erkelenz siegt in Nachspielzeit gegen Welldorf-Güsten

Den besseren Start in Erkelenz erwischten zumindest die Gäste. Und schon in der 6. Minute gingen diese auch verdient in Führung: Mit dem bereits zweiten Eckball von der linken Seite düpierten die Grün-Weißen die Erkelenzer Abwehr – Jens Westmark brachte den Eckball auf den kurzen Pfosten, wo der aufgerückte Abwehrchef Tim Bosma unbedrängt per Kopf traf.