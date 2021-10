Knappe Niederlage gegen Oidtweiler : Dremmen verpasst Trendwende

Fußball-Bezirksliga Die Mannschaft des TuS Rheinland Dremmen verliert mit dem Auswärtsspiel bei Concordia Oidtweiler sein fünftes Spiel in Serie. Das Team von Ralph Tellers unterlag knapp mit 0:1.

Trotzdem kamen die Gäste gut in die Partie: Kurz nach dem Anpfiff wurde TuS-Spieler Nico Schunk in die Tiefe geschickt und tauchte frei vor Concordia-Schlussmann Marcel Jesse auf. Den ersten Abschluss der Partie entschärfte Jesse per Fußabwehr. In der Folgezeit agierten beide Teams viel mit langen Bällen und verwickelten sich immer wieder in Zweikämpfe – Oidtweiler nahm das Spielgeschehen in dieser Phase etwas mehr in die Hand. Angefeuert von ungefähr 200 Zuschauern an der Bahnhofstraße konnten die Gastgeber die Überlegenheit dann auch in Zählbares ummünzen: Nach einem Einwurf auf der linken Seite gelang es der Concordia in den Strafraum zu kommen. Die scharfe Hereingabe von der Grundlinie beförderte Dremmen-Verteidiger Michael Marosz unglücklich ins eigene Tor – die Führung für die Gastgeber.