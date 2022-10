Erkelenz fehlt „Geilheit aufs zweite Tor“ : DJK Haaren ist eine Nummer zu groß für den SC 09

Der Haarener Keeper Timo Schmitz nimmt dem Erkelenzer Sinan Kapar den Ball vom Fuß. Kapar gelang später mit seinem Kopfballtor noch das 1:2. Foto: Nipko

Fussball-Bezirksliga Gegen den Tabellendritten der Bezirksliga unterliegt SC 09 Erkelenz mit 1:2 – Coach Christian Grün vermisst am Ende die „Geilheit auf das zweite Tor“. Dennoch steht der Aufsteiger nach zehn Spieltagen in der neuen Liga gut da.

Der SC 09 Erkelenz hatte in den letzten Wochen durchaus einen Lauf. Ganze neun Punkte sammelte der Aufsteiger in den vergangenen vier Spielen ein. Am Sonntag kam mit der DJK FV Haaren aber ein schwerer Brocken in das Willy-Stein-Stadion in Erkelenz. Haaren hatte in den ersten acht Spielen erst eine Niederlage hinnehmen müssen und ist mitten im Aufstiegsrennen. Die Favoritenrolle war vor der Partie also klar verteilt.

Das Spiel begann maximal unglücklich für den SC 09. Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, da kam Haaren über die linke Seite vor das Tor der Erkelenzer – Anthony Obiorah schob zur frühen Gäste-Führung ein. „Da waren wir gedanklich noch in der Kabine. Wir sind nicht vernünftig in die Zweikämpfe gekommen. Damit war der Matchplan dann quasi schon über den Haufen geschmissen“, sagte SC-Trainer Christian Grün. Auch in der Folge kam Erkelenz nicht richtig in die Partie. Allerdings wurde auch Favorit Haaren nicht besonders zwingend – traf aber trotzdem zum 2:0. Nach einem Einwurf der DJK konnte der SC nicht entscheidend stören. Die Gäste beförderten den Ball mit einem langen Diagonalpass in den Strafraum und legten dort auf Obiorah ab. Der Offensivspieler zog ab und erwischte dabei einen SC-Verteidiger, der den Ball zum 0:2 ins eigene Tor abfälschte (33.).

Im zweiten Durchgang steigerte sich der Bezirksliga-Aufsteiger, dessen Spielanlage nun etwas breiter angelegt war. Die mögliche Aufholjagd nahm schnell Konturen an. In der 50. Minute fand David Godlevskis Ecke den Kopf von Sinan Kapar, der den Anschlusstreffer erzielte. Trotz der schnellen Antwort wurde Erkelenz nicht mehr richtig gefährlich. „Wenn es gefährlich wurde, dann über Standards. Es hat uns ein bisschen die Geilheit gefehlt, das zweite Tor zu machen“, sagte Grün. Auf der anderen Seite nutzte Haaren die Räume und hatte mehrfach über Konter die Chance zur Vorentscheidung. SC-Schlussmann Jacomo Patza vereitelte aber mehrere Großchancen und hielt das Spiel so lange offen. „Da hält er überragend“, lobte Grün. Haaren erhöhte zwar nicht, Erkelenz gelang der Ausgleich allerdings auch nicht mehr – so gewannen die Gäste mit 2:1. „Das Ergebnis hätte auch deutlicher ausfallen können. Der Sieg für Haaren geht absolut in Ordnung, weil wir die erste Halbzeit verschlafen haben“, gestand Grün.