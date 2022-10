Sieg gegen Niederbachem : Erkelenz hat zu Hause einen Lauf

Fußball-Bezirksliga Der SC Erkelenz feiert gegen den SV Niederbachem den dritten Heimsieg in Serie. Dass es überhaupt zum Spiel gegen Niederbachem kommt, hat eine besondere Geschichte.

Nach zuletzt zwei Heimsiegen in Folge bleibt der SC Erkelenz auf heimischer Anlage weiter richtig gut in Form und besiegt den SV Niederbachem mit 4:1. Erkelenz übernahm von Beginn an die Kontrolle – das hohe Anlaufen des SC trug schon in der vierten Minute Früchte: Malte Lütteke eroberte den Ball und brachte ihn zentral vor das Tor, wo Leon Valicek zur frühen 1:0-Führung traf. In der Folge machte Erkelenz weiter Druck und kam mehrfach zu Chancen – sowohl Simon Zitz als auch Valicek ließen gute Möglichkeiten zum zweiten Treffer liegen. Mit der knappen Führung ging es in die Pause. „Die Führung zur Halbzeit war hochverdient, der Gegner hatte im Grunde keine Torchance“, sagte Trainer Christian Grün.

Im zweiten Durchgang bot sich ein ähnliches Bild. Der SC verpasste es abermals, die Führung auszubauen. Und obwohl sich Niederbachem mit einer Gelb-Roten Karte wegen Meckerns selber dezimierte, gab es in der 68. Minute die Quittung für die vergebenen Chancen: Ibrahim Osselam glich mit einem abgefälschten Fernschuss aus. In der Folge stellte Grün etwas um, Sinan Kapar zog er aus der Verteidigung ins Mittelfeld. Ein Schachzug, der Wirkung zeigen sollte: Nur fünf Minuten nach dem Ausgleich bereitete Kapar das 2:1 durch Niklas Grimble vor. In der 76. Minute steckte Kapar auf Valicek durch, der dieses Mal die Nerven behielt und auf 3:1 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte Marcel Merten: Kapar verlängerte einen Eckstoß auf Merten, der den Ball zur Entscheidung im Tor unterbrachte (82.). „Der Sieg ist auch in der Höhe absolut verdient. Wir waren über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft“, betonte Grün.

Dass es in dieser Saison überhaupt zum Aufeinandertreffen mit dem Bonner Verein kommt, steht dabei noch gar nicht so lange fest. Niederbachem war im vergangenen Jahr sportlich in die Kreisliga A abgestiegen. Der Verband beachtete dabei allerdings nicht, dass der Bezirksligist wegen des freiwilligen Rückzugs eines Landesliga-Absteigers in die Kreisliga eigentlich die Klasse hätte halten dürfen. Das Sportgericht gab Niederbachem vor wenigen Wochen – nach Beginn der Saison – recht. Statt in der zweiten Staffel, in der die anderen Bonner Vereine spielen, wurde der SVN in den laufenden Spielbetrieb der vierten Staffel eingeordnet. So kommen Auswärtsfahrten wie die nach Erkelenz von rund 100 Kilometern zustande. „Ich finde es sehr unglücklich, einen Verein mit so weiten Auswärtsfahrten zu bestrafen, da hätte es mit Sicherheit bessere Lösungen gegeben. Das ist mit vielen Kosten verbunden und auch den Vereinen in unserer Region tut man mit Auswärtsspiel in Niederbachem keinen Gefallen“, sagte SC-Trainer Christian Grün.