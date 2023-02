Hinrundenfazit SC 09 Erkelenz Schnell an das neue Niveau angepasst

Der Kader des SCE hat mit zwei Neuen im Winter noch einmal an Qualität zugelegt. Der 19-jährige Qazim Baliu hat im Kosovo auf höchstem Jugendniveau gespielt und fängt jetzt in Deutschland eine Ausbildung an. Über seinen Verwandten Nazim Baliu, der schon für Erkelenz spielt, kam der Kontakt zustande. „Er wird mit seinen Fähigkeiten auf jeden Fall in die erste Elf springen. Er ist noch jung, aber hat auf jeden Fall das Niveau, um in der Bezirksliga bestehen zu können“, sagt Grün über Baliu, der defensiv flexibel einsetzbar ist. Moritz Rachau kommt von B-Ligist SC Myhl. Der 27-Jährige ist für Grün ein alter Bekannter: Beim SV Helpenstein trainierte er den Mittelfeldspieler bereits. „Er kennt mich, ich kenne ihn - da wird man keine große Eingewöhnungszeit brauchen. Er hat sich nach einer Verletzung wieder rangekämpft und möchte sich jetzt noch einmal in der Bezirksliga beweisen“, sagt Grün. Der einzige Abgang des SC ist Ersatzkeeper Michael Singh, der Trainer bei B-Ligist SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath wird.