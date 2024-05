Fußball-Landesliga Achtungserfolg für Würm-Lindern gegen Eicherscheid

Nach der starken Anfangsoffensive der Germania fand Würm-Lindern mehr ins Spiel, suchte auch die Offensive. So auch in der 16. Minute als Felix Jansen eine Ecke von der rechten Seite in den Gästestrafraum schlug – der Ball erreichte seinen Kollegen Tim Janes, der zum 1:0 traf. Plötzlich war Würm-Lindern obenauf, versuchte gleich nachzulegen. Die zuvor recht dominante Germania zeigte sich beeindruckt, wusste sich in der ein oder anderen Situation nur mit einem Foul zu helfen. Bis zur Pause blieb es bei der 1:0-Führung für die Gastgeber.