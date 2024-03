Fußball-Bezirksliga Achtungserfolg für Uevekoven gegen Stolberg

Gegen die in der Winterpause aufgerüstete SG Stolberg, aktuell Tabellenvierter, schafften die Sportfreunde Uevekoven ein beachtliches 3:3 (1:1). Das Hinspiel hatte Uevekoven in Stolberg sogar mit 4:1 gewonnen. Und auch am Sonntag legte der Aufsteiger gleich los, ging in der 7. Minute mit 1:0 in Führung, als der aufgerückte Innenverteidiger Luis Mühlen nach einer Ecke am langen Pfosten ungehindert an den Ball kam und zum 1:0 traf. Es entwickelte sich eine temporeiche Partie, mit leichten Vorteilen für den Gast aus Stolberg. Und der belohnte sich in der 37. Minute auch mit dem 1:1-Ausgleich. Deren Kapitän und sonstige Torjäger Mergim Statovci bediente Sturmpartner Luis Mankartz, der mit einem satten Flachschuss Uevekovens Torwart Patrick Wiesen keine Chance ließ. Mit dem 1:1 ging es dann auch in die Pause, obwohl sich hüben wie drüben durchaus weitere Torchancen geboten hatten.