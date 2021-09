Bezirksligist Würm-Lindern gastiert in Wenau : Sturm-Ass Schlömer an alter Wirkungsstätte

Tim Janes (l.) gewinnt das Duell für Würm-Lindern. Thomas Lambertz (2.v.r.), der später das dritte Tor gegen Oidtweiler beisteuern wird, schaut zu. Foto: nipko

Fussball-Bezirksliga Würm-Linderns Yannik Schlömer führt mit drei Treffern die Torschützenliste der Bezirksliga an. Am Sonntag trifft er auf seinen Ex-Verein aus Jugendzeiten. Kann er dort seine Serie fortsetzen?

Von Herbert Grass

Yannik Schlömer, Mittelstürmer von Bezirksligist SG Union Würm-Lindern, hat in der jungen Saison bereits dreimal getroffen. So unter anderem am zweiten Spieltag gegen den FV Vaalserquartier, als ihm kurz vor Spielende der 1:0-Siegtreffer gelang. Noch besser machte er es letzten Sonntag gegen Concordia Oidtweiler, als er nicht nur zwei Tore zum 3:1-Sieg beisteuerte, sondern auch noch die Vorlage zum 3:1 von Thomas Lambertz gab. „Ja das war ein richtig gutes Spiel von Yannik“, meinte nachher auch Trainer Hermann-Josef Lambertz.

Y. Schlömer Foto: Fupa Foto: Fupa

Der hofft natürlich, dass sein Schützling auch am Sonntag so auftrumpft, wenn die schwere Auswärtspartie beim Kreis Düren Vertreter Jugendsport Wenau ansteht. Und gerade mit den Jugendsportlern verbindet Yannik Schlömer eine besondere Beziehung. Dort kickte er nämlich nach seiner B-Jugendzeit in Würm-Lindern, mit den Wenauer A-Junioren, erfolgreich in der Jugend-Bezirksliga. Im Sommer 2018, inzwischen dem Junioren Alter entwachsen, zog es Yannik wieder zurück in die Heimat, er kickt seitdem wieder für die SG Union Würm-Lindern. Auf Anhieb wurde er Stammspieler, und avancierte zum Leistungsträger. Und der inzwischen 22-jährige Stürmer, scheint, wie seine Mannschaftskameraden auch, den Corona-Frust der beiden letzten Spielzeiten, gut überstanden zu haben. Sieben Punkte nach drei Spieltagen können sich jedenfalls sehen lassen.

Yannik Schlömer (l.) traf für Union Würm-Lindern bereits drei Mal in dieser Bezirksliga-Saison. Foto: nipko

Damit das auch nach dem schweren Auswärtsspiel am Sonntag noch gilt, müssen die SG, und natürlich auch Yannik Schlömer, mindestens so engagiert auftreten, wie in der zweiten Halbzeit gegen Oidtweiler, als man einen 0:1-Pausenrückstand bravourös zu dem schon erwähnten 3:1-Heimsieg drehte. Aber Wenau, das auf eigenen Wunsch von der Staffel 3 wieder in die Staffel 4 wechselte, ist noch effektiver gestartet, machte in drei Partien die volle Punktzahl. Gemeinsam mit Rasensport Brand und dem SV Helpenstein führt man mit neun Punkten das 15er-Feld der Liga an. Schon vor dem Saisonstart haben Wenau und Trainer Dominic Bougé formuliert, dass sie oben mitspielen wollen. „Mit einer spielerisch starken und eingeschworenen Mannschaft“, wie der Trainer meint. Ob die Gäste, und Yannik Schlömer, alte Bekannte wiedersehen wird sich zeigen. Stolz präsentieren wird Jugendsport Wenau auf jeden Fall einen frisch verlegten neuen Kunstrasenplatz auf seiner schmucken Sportanlage. Also besten Voraussetzungen für eine technisch hochstehende Partie. An guten Tagen können sie das auf jeden Fall anbieten – und damit sind beide Teams gemeint.