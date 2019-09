Kampfsport : Voller Körpereinsatz auf der Matte

hückelhoven Der TKV Hückelhoven macht eine gute Nachwuchsarbeit. Viele Kinder und Jugendliche wollen ringen.

Bevor es aber soweit ist, dass die Ringer die verschiedenen Wurf- und Hebelbewegungen trainieren, stimmt Barleben die Gruppe ein. Das macht er vor jeder Einheit. Ein kurzer Theorieteil, in dem er besonders vor den Wettkämpfen motivierende Worte spricht. Beim anschließenden Aufwärmprogramm sind die jungen Sportler dann selbst in der Pflicht. Die teils spektakulären Rollen und Landungen bringen die älteren der Jugendlichen den jüngeren selbst bei, dafür ist der Trainer schlichtweg zu alt. Sein enormes Wissen kann er jedoch immer noch vermitteln. Bei den verschiedenen Übungen holt er ein Duell in die Mitte und zeigt die richtigen Kniffe.

Am Freitag, den 6. September, hatte das TKV-Team, das mit vielen jungen Kämpfern an den Start geht, die ihre erste Saison im Seniorenbereich ringen, den ersten Kampftag der Saison. Beim KSV Mülheim-Styrum unterlagen die Gäste knapp mit 28:34, was unter anderem auch dem Umstand geschuldet war, dass Zugang Josef Adolph, der in der Klasse 130 Kilogramm antreten soll, nach seinem Vereinswechsel noch nicht kampfberechtigt war. Daher trat der TKV in Unterzahl an, was zur Folge hatte, dass zwei Duelle kampflos an den Gegner gingen und diesem zehn Punkte einbrachte. „Das war sehr schade, aber trotzdem war es ein toller Abend“, bilanzierte Sieben.