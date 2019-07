Schwimmen : Erster Platz für junge Rettungsschwimmerin

Erkelenz Elaine Burdich von der DLRG Ortsgruppe Erkelenz.

Bei ihrer Premiere beim Filcow Cup holte sich Elaine Burdich von der DLRG Ortsgruppe Erkelenz in der Altersklasse zehn bis 14 Jahre im Surf Race (Brandungsschwimmen), Board Race (Rettungsbrett) und Oceanwoman den ersten Platz. Einen zweiten Platz gab es für sie außerdem: Das Beach Flags ist eine Mischung aus Sprinten am Strand, Wendigkeit und Reaktionsschnelligkeit. Es geht dabei darum, einen Stab auf der anderen Seite von der Startlinie zu bekommen. Es ist immer ein Stab weniger an der Ziellinie als Sportler. So wird pro Runde immer einer ausscheiden, bis nur noch zwei Sportler übrig sind und den Sieg unter sich ausmachen. Hierbei wurde Burdich Zweite.