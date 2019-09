Tischtennis : Der 15-jährige Jens Lindemann spielt groß auf

Mönchengladbach/Erkelenzer Land Mit einigen Überraschungen gingen die diesjährigen Kreismeisterschaften des Tischtenniskreises Mönchengladbach zu Ende. In der Herren-A-Konkurrenz (Tischtennisranglistenpunkte nach oben offen) konnten weder Vorjahressieger Michael Rix (TuS Wickrath, nicht teilgenommen) noch die favorisierten Regionalligaspieler des ASV Süchteln (ebenfalls nicht dabei) noch Frank Picken, Spitzenspieler des TV Erkelenz und dem Favoritenkreis zugehörig, den Pokal holen.

Für Marco Schiffer, 1. Vorsitzender des Ausrichters TuS Rheydt-Wetschewell, war jedoch ein anderer Sportler der Gewinner des Turniers: „Aus meiner Sicht war Jens Lindemann der Spieler der Kreismeisterschaften 2019.“ Der 15-Jährige, der beim TV Erkelenz in der Jungen-18-Bezirksligamannschaft aktiv ist, gewann nicht nur die Jungen-A-18-Konkurrenz, sondern auch die Herren-B-Konkurrenz (bis 1750 TTR-Punkte) sowie Bronze in der Herren-A-Klasse. Der Einzug ins dortige Halbfinale bedeutet zugleich, dass er an den Bezirksmeisterschaften teilnehmen darf. „Das war eine Top-Leistung in seinem Alter“, lautet Schiffers Fazit.