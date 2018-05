Lokalsport: Beecker A-Junioren feiern Aufstieg

Wegberg Jugendfußball: Nach nur einem Jahr schafft der FC die Rückkehr in die Mittelrheinliga.

Nach nur einer Saison in der Bezirksliga ist den A-Junioren des FC Wegberg-Beeck der Wiederaufstieg in die Mittelrheinliga gelungen. Das 4:1 bei Jugendsport Wenau bedeutete die Meisterschaft für das Team von Trainer André Lehnen, der stolz auf seine Jungs ist: "Vor der Saison war immer wieder zu hören, dass ein Aufstieg ja quasi fest eingeplant sei. Das ist natürlich Unsinn, es war ein hartes Stück Arbeit". Physis und mentale Stärke seien es, die man in der Bezirksliga brauche.