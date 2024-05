Bundesligist kommt ins Waldstadion Termin für Beecks Testspiel gegen Borussia steht fest

Dazu meldet Beeck den dritten Sommerzugang: Wie bereits Denis Massold wechselt auch Servet Furkan Aydin von Niederrhein-Oberligist SV Sonsbeck ins Beecker Waldstadion. Der 21-jährige Abwehrspieler kann als Außen- und Innenverteidiger eingesetzt werden. Bis dato hat der gebürtige Neusser 42 Mal in der Oberliga gespielt. In der Jugend war Aydin für den Wuppertaler SV in der U19- und für die SG Unterrath in der U17-Bundesliga aktiv. Zudem gehörte er dem erweiterten Kader der türkischen U19-Nationalmannschaft an.