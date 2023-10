Mittelfeldspieler bei FC Wegberg-Beeck Yannik Leersmacher geht nach Down Under

In einem Städtchen zwischen den Touristen-Hotspots Brisbane und Gold Coast absolviert er in „Down Under“ zusammen mit seiner Freundin bei einer Familie zum einen eine Art Au-pair – und zum anderen, und das ist das Wesentliche, möchte der Lehramtsstudent dort in Ruhe seine Masterarbeit in Sozialwissenschaften schreiben. „Darin befasse ich mich mit dem Zusammenhang von Sport und Politik“, erläutert er – ein weites Feld also. Dazu möchte er in Australien auch noch ein wenig jobben. „Die Touristensaison fängt an der Küste dann ja gerade an, da wird sich mit Sicherheit also was ergeben.“