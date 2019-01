Hallenfußball: Beeck drängt es wieder nach Aachen

Thomas Lambertz (l.), hier in der Aachener Endrunde des Sparkassen-Cups im Duell mit Freialdenhovens Mark Szym­czewski, ist auch heute in der Erkelenzer Karl-Fischer-Sporthalle wieder für Beeck am Ball. Foto: Michael Schnieders

Erkelenz Hallenfußball: Heute ab 17.45 Uhr wird in der Erkelenzer Karl-Fischer-Sporthalle die Heinsberger Vorrunde des 35. Aachener Sparkassencups gespielt. Die sechs ranghöchsten Vereine des Kreises sind dabei. Klarer Favorit ist Beeck.

Nicht gut war für den FC Wegberg-Beeck im vergangenen Jahr die Endrunde des Aachener Sparkassen-Cups gelaufen, des bestbesetzten Hallenturniers der Region: Nach fünf Turniersiegen in Serie holten die Kleeblätter in der Aachener Halle an der Neuköllner Straße nur einen Punkt. So war nach dem 5:6 im Clásico gegen den ewigen Rivalen Borussia Freialdenhoven und dem 5:5 gegen den späteren Turniersieger SV Breinig vorzeitig Schluss für den Titelverteidiger.

Für die Auflage 2019 hat sich der souveräne Tabellenführer der Mittelrheinliga und heiße Regionalliga-Aufstiegsaspirant daher erst recht wieder einiges vorgenommen. Heute steht nun erst einmal die Heinsberger Vorrunde in Erkelenz an – und in die geht Beeck zweifellos als haushoher Favorit. „Bei allem Respekt vor unseren Gegnern auf Kreisebene: Es ist schon unser Ziel, wieder die Endrunde in Aachen zu erreichen“, sagt Beecks Co-Trainer Dirk Ruhrig, der in der Vorrunde den traditionell zu diesem Zeitpunkt urlaubenden Trainer Friedel Henßen vertritt und somit die Verantwortung trägt. Eines weiß Ruhrig daher auch sehr genau: „In den vergangenen Jahren haben wir uns im ersten Spiel immer schwer getan. Ich hoffe, dass wir uns diesmal schnell akklimatisieren und von Beginn an strukturiert spielen – und zwar so, wie man das in der Halle tun muss.“