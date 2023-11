U19-Nachwuchskicker Warum Beeck nicht Köln ist

Info

Pokalkracher Am Wochenende des dritten Advents (15. bis 17. Dezember) dürften in Beeck nicht nur drei Kerzen angezündet werden. Denn der FC zog bei der am Dienstagabend erfolgten Achtelfinal-Auslosung des als Bitburgerpokal gespielten Herren-Mittelrheinpokals ein äußerst attraktives Los: Beeck spielt daheim gegen Regionalliga-Konkurrent Alemannia Aachen – das Waldstadion dürfte dann rappelvoll werden.