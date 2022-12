Hinrundenfazit FC Wegberg-Beeck Coach Zeh: „Es war gut, aber nicht sehr gut“

Auffällig war zudem, dass Beeck bei allem Bemühen nach einem Rückstand kein einziges Mal zurückkam. Lag der FC einmal hinten, ging das Spiel auch verloren – so in Bergisch Gladbach (0:3), in Siegburg (1:3), in Königsdorf (0:1) und eben in Hennef (0:3). Die Auswärtsbilanz ist mit vier Siegen und vier Niederlagen daher auch keines echten Spitzenteams würdig. Zehs Gesamtfazit fällt daher auch differenziert aus: „Die Hinrunde war gut, aber nicht sehr gut. Das wäre sie, wenn wir auch jetzt noch auf Platz eins stehen würden.“



Der Tiefpunkt Die verheerendste Niederlage kassierte Beeck aber nicht in der Liga. Das war eindeutig das 1:2 in der ersten Runde des Mittelrheinpokals daheim gegen Glesch/Paffendorf – ein Team, das Beeck wenige Wochen zuvor in der Liga auf dessen Geläuf noch locker 5:1 geschlagen hatte. Mit dieser Niederlage verabschiedeten sich die Kleeblätter mal wieder vorzeitig aus dem Wettbewerb, der in Beeck traditionell einen sehr hohen Stellenwert genießt und in dem die Schwarz-Roten in der nicht mehr ganz so jungen Vergangenheit auch sehr erfolgreich waren: 2002, 2008, 2011 und 2014 erreichte Beeck jeweils das Endspiel. Einmal gewann der FC das dann auch (2008 mit 3:2 gegen Freialdenhoven) und zog so in den DFB-Pokal ein.