„Hätte ich mir nie erträumt“ Warum Basketball im Erkelenzer Raum auf dem Vormarsch ist

Da ist dann auch der Trainer zufrieden: „Wir haben zur Pause einiges umgestellt und so neue Energie reingebracht“, sagt Alexander Bojcun, zugleich Abteilungsleiter und Macher im Wegberger Basketball. 1995 ist der 48-Jährige in den Verein gekommen, seit 2015 nimmt der TuS am regulären Basketball-Spielbetrieb teil – und ist zur Krönung im Sommer in die Landesliga aufgestiegen. „Dass wir das nur mit Wegbergern schaffen würden, hätte ich mir nicht träumen lassen“, bekennt der Hans Dampf in allen Gassen.