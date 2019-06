Turnen : Bärbel Stand gewinnt Riga-Cup

Erkelenz/Kreis Heinsberg Riesige Überraschung bei Internationalen Seniorenmeisterschaften in Lettland: Bärbel Stand setzte sich nicht nur gegen die Konkurrenz aus ihrer Altersklasse aus, sondern war im Baltikum auch insgesamt die beste Turnerin.

Bei den 21. Internationalen Seniorenmeisterschaften im Turnen in Lettland gingen Athleten aus zehn Nationen an den Start. Mit Bärbel Stand, Altersklasse 55 bis 59, vom TuS Porselen/TV Erkelenz vertrat auch eine Turnerin aus dem Gladbacher Turngau die Deutschen Farben.

Bärbel Stand, die zum sechsten Mal an diesen Meisterschaften in Riga teilnahm, gelang es zum dritten Mal in Folge, ihre Altersklasse für sich zu entscheiden. Dabei gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit einer Turnerin aus Baden-Württemberg, deren Chancen nach einem Absteiger am Balken aber schwanden. Nachdem Bärbel Stand dann sowohl am Stufenbarren als auch am Boden jeweils die Tageshöchstwertung erturnte, stand dem Sieg nichts mehr im Weg.