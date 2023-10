Tipps vom Ex-Bundestrainer Badminton-Trainingslager mit prominenter Leitung bei den Bad Bears Hückelhoven

Alles fing vor zwei Jahren an, als eine Delegation Bad Bears Hückelhoven selbst an einem Trainingslager von Hans Werner Niesner in Braunschweig teilnahm. Dort kam man ins Gespräch und erfuhr unter anderem, dass Niesner noch einen Austragungsort für sein Silvestercamp suche. Also brachte sich der Hückelhovener Verein selbst als Ausrichter ins Spiel – und hatte zum Jahreswechsel 2022 sein erstes mehrtägiges Trainingslager unter Anleitung des ehemaligen Bundestrainers des Deutschen Badminton-Verbandes. Eine Premiere, die nachwirkte. Und so gab es bereits im Herbst des Vorjahres eine zweite Veranstaltung, das dritte Trainingscamp fand nun vergangene Woche in der Karl-Fischer-Halle in Erkelenz statt – zusammen mit dem 1. BSC Erkelenz.