B-Ligist Adler Effeld dreht Partie

Kreis Heinsberg Kreisliga B, Staffel 2: Effeld siegt 3:2, der SC Myhl 10:0.

SC Myhl – SV Ophoven 10:0 (4:0) . Auch wenn beide Teams nebeneinander in der Tabelle stehen, war der SV Ophoven so gut wie chancenlos. Vor allem dank der Torjäger Kai Schmitz und Nico Coenen siegte der SC so hoch – beide Spieler trafen jeweils viermal. Swen Kamps und Martin Jansen rundeten das Ergebnis ab.

SC 09 Erkelenz – SV Grün-Weiß Karken 1:1 (1:1) . Das Spitzenspiel zwischen dem Drittem und Zweitem entschied sich schon in der ersten Halbzeit: Philipp Beumers erzielte nach acht Minuten das 1:0 für Karken. Per Strafstoß erzielte Jannik Huff das 1:1 (41.).

SV Waldfeucht/Bocket – SV Adler Effeld 2:3 (0:0). Bis eine der beiden Mannschaften in Fahrt kam, dauerte es 70. Minuten: Erst dann erzielte Alexander Küsters die Führung für die Heimmannschaft und weckte so auch Adler Effeld auf, so dass die Treffer im Minutentakt fielen. Dylan Jansen und zweimal Luca Schippers trafen innerhalb von sechs Minuten (73.+75.+79.) und drehten das Spiel zur 3:1-Führung. Wenige Sekunden nachdem der Ball wieder im Spiel war erzielte Stefan Vreydal schließlich noch den Anschlusstreffer, was Waldfeucht/Bocket nach den Blitztoren der Gäste aber auch nichts mehr nutzte.