52 Tore für Ay-Yildizspor Aufsteiger wurde getragen von einem überragenden Sturmduo

Mit fast unverändertem Kader will Ay-Yildizspor auch in die Bezirksliga-Saison gehen. Hinzu kommt Mittelfeldspieler Eren Aciman von Dynamo Erkelenz sowie Ibrahim Karpuz, der in der vergangenen Spielzeit 24 Spiele für den SV Helpenstein in der Landesliga bestritt. Nun soll Karpuz den Aufsteiger weiter verstärken. Gut sieht es auch bei Raffael aus, wie Sinan Igdemir weiß: „So wie es im Moment aussieht, wird Raffael auch kommende Saison bei uns spielen.“ Der Ex-Profi liebäugelte mit einer Rückkehr nach Brasilien. Um sich auf die neue Saison vorzubereiten, bestreitet Ay-Yildizspor einige Testspiele. Den Auftakt macht die Begegnung am 14. Juli beim 1. FC Viersen, die man wenige Tage nach Trainingsstart allerdings mit 0:6 verlor. Drei Tage darauf geht es zum SV Brachelen, der gerade in die Kreisliga A aufgestiegen ist. Es folgen noch Spiele bei TuRa Brüggen (21. Juli) und Türkiyemspor Mönchengladbach. Am 3. August startet dann die Hückelhovener Stadtmeisterschaft.