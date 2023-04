Aufstiegsduell in der Mittelrheinliga Beeck und Hennef – große Konkurrenten, aber Brüder im Geiste

In welcher Klasse es für Beeck ab Sommer weitergeht, dürfte sich freilich erst sehr spät entscheiden – vielleicht sogar erst am letzten Spieltag am 11. Juni. Dann ist ausgerechnet Hennef zu Gast im Waldstadion. Gegen den Bruder im Geiste könnte es dann also ein echtes Endspiel um den Aufstieg in die Regionalliga werden – für Beeck wäre es der vierte.