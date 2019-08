Leichtathletik : Starke Leistungen der „Ehemaligen“ bei den Finals

Berlin/Kreis Heinsberg Die diesjährigen Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften, die im Berliner Olympiastadion stattfanden, waren einer von insgesamt zehn nationalen Titelkämpfen. Unter dem Titel „die Finals von Berlin“ fand dieses neue Format sowohl bei den jeweiligen Aktiven, als auch beim Zuschauer großen Anklang.

Einen guten siebten Rang erzielte Christina Zwirner. Die ehemalige ETV-Athletin, die zurzeit im weinroten Dreß des ASV Köln unterwegs ist, qualifizierte sich am ersten Wettkampftag, im zweiten Vorlauf über 800 Meter startend, mit 2:07,39 Minuten direkt für das Finale am Sonntag. In diesem Halbfinale belegte Christina Rang drei. Am Finaltag erreichte sie dann mit 2:07,64 Minuten die siebtschnellste Zeit.