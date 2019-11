Handball : ASV Rurtal Hückelhoven kann zu Oppum aufschließen

Der ASV Rurtal Hückelhoven tritt in Oppum an. Foto: pixabay/JeppeSmedNielsen

Der Trainer der Rurtaler Landesliga-Handballer sieht seine Mannschaft aber in der Außenseiterrolle.

Am Sonntag steht für die erste Herrenmannschaft des ASV Rurtal Hückelhoven in der Landesliga das Gastspiel bei der Zweitvertretung des TV Krefeld-Oppum auf dem Programm. Bislang konnte der ASV erst zwei von sechs Spielen für sich entscheiden und steht damit auf dem elften Tabellenplatz. Tabellarisch trennen die Gäste vom Heimteam jedoch nur zwei Punkte. Denn mit drei Siegen und drei stets knappen Niederlagen steht der TV Krefeld-Oppum II mit einem ausgeglichenen Verhältnis von 6:6 dar. Mit einem Sieg könnte Rurtal also aufschließen.