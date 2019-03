Handball-Derby in der Bezirksliga : ASV-Reserve empängt Wegberg zum Derby

Frank Höffges trifft mit dem ETV auf Rhede. Foto: ETV

Erkelenzer Land Handball: Im Hinspiel hatte der HSV beim punktlosen Tabellenschlusslicht nur knapp gewonnen.

Landesliga: Der ASV Rurtal-Hückelhoven steht auf einem guten fünften Platz und ist damit voll Soll. „Die 30-Punkte-Marke ist ebenfalls machbar und somit wäre das das beste Punkteergebnis seit dem Aufstieg in die Landesliga“, sagt Trainer Jens Opitz. Gegen den Hülser SV sollen nun am Sonntag die ersten der noch acht angepeilten Punkte her. Im Hinspiel trennten sie sich mit einem Unentschieden.

Bezirksliga. Für den HSV Wegberg steht das Lokalderby gegen die Reserve des ASV Rurtal-Hückelhoven an. Im Hinspiel galten die typischen Gesetze eines Derbys. Der ASV hätte den Wegbergern beinahe einen Punkt geraubt, es wäre der erste Punktgewinn der Saison für den ASV gewesen. Diesmal will der HSV von Beginn an dominieren, damit es nicht wieder auf einen knappen Ein-Tor-Sieg hinausläuft. Anpfiff ist am Samstagabend um 20 Uhr in der Hilfarther Callstraße.

Am Sonntag erwartet der TV Erkelenz den Tabellenzweiten TV Mönchengladbach. Im Hinspiel verlor der ETV mit 21:33. Der Tabellenachte wird deshalb versuchen, kein zweites Mal eine so hohe Pleite zu kassieren. Anpfiff ist in der Karl-Fischer-Sporthalle um 15:20 Uhr.

Bezirksliga-Damen: Das Team des TV Erkelenz hat noch eine minimale Aufstiegschance. Dazu müsste der TV Korschenbroich am Sonntag gegen den HSV Wegberg verlieren und der ETV beide noch ausstehenden Spiele gewinnen. Am Samstag spielt der ETV das erste der beiden Spiele ab 18:20 Uhr in der Karl-Fischer-Sporthalle gegen den TV Beckrath II. Das Hinspiel entschied der ETV mit fünf Toren Unterschied für sich. Da der HSV Wegberg den Aufstieg in die Landesliga also noch beeinflussen kann, will er gegen Korschenbroich 100 Prozent geben, um die Punkte einzufahren.

Jugend-Oberliga, B-Jugend Mädchen: Der HSV Wegberg tritt gegen seinen Tabellennachbarn an, die HSG Rade./Herbeck. Im Hinspiel unterlag der HSV knapp mit zwei Toren. Nun wollen die Mädels von Siggi Wagner die Chance nutzen, in den letzten Saisonspielen in der Tabelle noch etwas nach oben zu klettern.