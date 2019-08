Fußball : Konzept gegen die „Blähbauch B-Liga“

Hückelhoven Fußball: Die Reduzierung der B-Ligen war das große Thema der Arbeitstagung beim Fußballkreis Heinsberg. Gegenwind gab es nicht.

Der Vorsitzende des Kreisspielausschusses machte seine Ausführungen an der Staffeleinteilung für die nun beginnende Saison 2019/2020 deutlich. Da nämlich gehen im Kreisoberhaus, also in der Kreisliga A, 16 Mannschaften an den Start, in den drei B-Ligen finden sich 42 Mannschaften wieder, während in den C-Ligen 39 und D-Ligen 36 sind. In diesem Zusammenhang sprach Küppers vom „Blähbauch B-Liga“. Und: „Zwei 16er-Staffeln in der B-Liga wird den Kreis Heinsberg nach vorn bringen.“ Zudem unterstrich Küppers, dass es das Ziel des Fußballverbandes Mittelrhein sei, dass alle dem FVM angeschlossenen Fußballkreise so wie im Kreis Heinsberg nun geplant aufgestellt seien. „Wir sollten alle gemeinsam den Schritt, der ja nicht im Hauruckverfahren vollzogen wird, wagen. Das Ziel ist ein tragfähiges Fundament“, schloss Küppers seine Ausführungen.