André Lennartz wird zweifacher Bezirksmeister im Freiwasserschwimmen

Erkelenzer Land Freiwasserschwimmen: Bei der Bezirksmeisterschaft stellte die SG Erkelenz-Hückelhoven größtes Team.

André Lennartz startete hintereinander über 5000 und 2500 Meter, um sich auf die Europameisterschaften in Slowenien vorzubereiten und wurde über beide Strecken Bezirksmeister in der AK 30. Ihr Freiwasserdebüt hatten die jüngsten Teilnehmer Mats Blankertz und Max Moll (Jg. 2006) über 2500 Meter. Mats Blankertz beendete das Rennen als Bezirksmeister und Max Moll kam als Dritter ins Ziel. Weitere Bezirksmeistertitel holten Elaine Burdich (Jg. 2004), Harald Hallen (AK 50), Ute Holt (AK 45) und Lena Keller (AK 20). Platz zwei ihrer Altersklassen belegten Jonas Bodenburg (Jg. 2005), Veronika Burdich (AK 45), Anton Helma (Jg. 2004), Julia Marx (Jg. 1998), Debbie Stelten (Jg. 2003) und Lisa Switula (Jg. 2001). Nadja Jörissen (Jg. 2003) und Denny Legler (Jg. 2004) durchschwammen als Dritte das Ziel. In der Breitensportwertung starteten Alina Switula, Tilo Bodenburg und Alfons Knein über 1250 Meter.