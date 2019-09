Fußball : Wiedersehen für Lehnen und den FC Wegberg-Beeck

Kreis Heinsberg Nach der Pokalniederlage unter der Woche zuhause gegen die SG Union Würm-Lindern (1:2) erwartet der SV Helpenstein in der Staffel 4 der Fußball-Bezirksliga den FC Wegberg-Beeck II zum Derby. Bringen die Schützlinge von Trainer André Lehnen da die gleiche Leidenschaft auf den Kunstrasenplatz wie im Pokal, sollte einiges möglich sein.

Noch ohne jeden Punkt ist der TuS Rheinland Dremmen noch schlechter dran und liegt auf dem vorletzten Platz. Mit Rasensport Brand stellt sich nun am Sonntag um 15.30 Uhr in der „Rheinland-Kampfbahn“ ein ambitionierter Gegner vor, der wie schon in der vergangenen Saison oben mitspielen will. Der Start in die neue Spielzeit ist den Aachenern aber nicht wirklich gelungen. Vier Punkte nach drei Spieltagen ist sicher nicht das, was sie sich erhofft hatten. Und trotzdem geht „Raspo“ als Favorit in die Partie, will den zweiten Saisonsieg. Also erneut eine schwere Aufgabe für TuS-Trainer Redzo Sakanovic und sein Team. Wieder mit Sascha Hochgreef in der Sturmmitte, sollte die Lösung aber leichter fallen.