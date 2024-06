Erinnerung an den Aufstieg 1974 Vor 50 Jahren stieg Viktoria Kleingladbach in die Landesliga auf

Solch eine Kulisse hatte das Stadion an der Heubahn in Kleingladbach noch nie gesehen. Rund 2000 Zuschauer waren am 19. Mai 1974 zum letzten und entscheidenden Spiel der Bezirksliga gekommen, in dem die beiden punktgleichen Spitzenteams von Viktoria Kleingladbach und dem 1. FC Heinsberg/Lieck aufeinandertrafen. Die Viktoria war gerade erst in die Bezirksliga aufgestiegen und wollte nun natürlich auch den Durchmarsch in die Landesliga schaffen, damals die vierthöchste Klasse im deutschen Fußball.