Leichtathletik : Alina Kuß holt Bronzemedaille in Berlin

Alina Kuß holt Bronzemedaille in Berlin

Berlin Die Sprinterin aus Hückelhoven ist im Olympiastadion mit der 4x100 Meter-Staffel erfolgreich.

Alina Kuß hat sich bei der Deutschen Meisterschaft in Berlin einen Traum erfüllt. Die 23-jährige Sprinterin aus Kleingladbach holte mit der 4x100 Meter Staffel im Trikot des LC Paderborn die Bronzemedaille im altehrwürdigen Olympiastadion.

Im fünften und letzten Zeitend­lauf traten die Staffeln mit den schnellsten Meldezeiten gegeneinander an. „So viele starke Staffeln, dann im Olympiastadion, bei dieser genialen Atmosphäre und ich übergebe den Staffelstab an die frisch gebackene Deutsche Meisterin über 100 Meter, Tatjana Pinto. Ganz ehrlich, ich hab kaum geschlafen so aufgeregt war ich“, sagte Alina Kuß überglücklich kurz nach der Siegerehrung.