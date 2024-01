Aachener Sparkassen-Hallencups Erkelenz will bei Heinsberger Vorrunde weiter für Furore sorgen

Der Modus ist auch in diesem Jahr derselbe. Ob der in Erkelenz unterlegene Finalist ebenfalls erneut wieder am Samstag zur Endrunde nach Aachen fährt, entscheidet sich also Mittwochabend beim Dürener Kreisentscheid. Die beiden Aachener Vorrunden folgen am Donnerstag und Freitag in der Aachener Halle an der Neuköllner Straße. Dort findet am 6. Januar dann auch die Endrunde statt.