Jugend-Fußball : Jugend startet vielversprechend

Im ersten Spiel des Jahres gab es für die A-Jugend des FC Wegberg-Beeck ein 2:2 gegen den FC Hennef. Die B-Jugend setzte sich 3:0 gegen den FC Hennef II durch.

„Klar hätten wir sehr gerne gewonnen, doch unter dem Strich war das Remis gerecht. In der zweiten Halbzeit war’s ja ein offener Schlagabtausch“, urteilte Beecks Coach Mike Schmalenberg. Der sah bei seinen Jungs im ersten relevanten Spiel nach der Winterpause viel Gutes: „Wir haben gegen die wohl spielstärkste Mannschaft der Liga mit hoher Laufbereitschaft und Leidenschaft gespielt, haben Hennef wie geplant hoch angelaufen. Dass wir in der tollen ersten Halbzeit da aber schon ein paar Körner gelassen haben, zeigte sich nach dem Seitenwechsel. Da sind wir mit dem Hennefer Druck nicht so clever umgegangen, wie ich mir das gewünscht hätte.“ Beeck musste dem Gast so noch einige dicke Chancen gestatten. „Unser Torwart Jacoma Patza hat toll gehalten“, lobte Schmalenberg. Auch wenn über Karneval nun kein Punktspiel ansteht: Hemmungslos feiern können seine Jungs nicht – bis Samstag gilt sogar das Gegenteil. Denn am Karnevalssamstag (Anstoß 14.30 Uhr) steht für Schmalenbergs Team in Beeck das Zweitrunden-Mittelrheinpokalspiel gegen den souveränen Mittelrheinliga-Tabellenführer Fortuna Köln an. Im Hinspiel in der Meisterschaft trotzte Beeck den Kölnern ein beachtliches 0:0 ab – die bislang einzigen Punktverluste der Fortuna.