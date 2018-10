A-Ligist ASV St. Augustin freute sich auf Pokalausflug zum FC Wegberg-Beeck

Wegberg Mittelrheinpokal: In der ersten Runde empfängt der FC Wegberg-Beeck am Sonntag im Waldstadion den A-Ligisten ASV St. Augustin.

Für Erol Celik steht eins schon jetzt fest: „Wir können am Sonntag nichts verlieren. Für unser junges Team ist das Spiel ein riesen Highlight. Es ist schon jetzt der größte Erfolg der Vereinsgeschichte“. Gemeint ist der Einzug in die erste Runde des Mittelrheinpokals, in der er es für Celik und sein A-Ligateam des ASV St. Augustin zum FC Wegberg-Beeck führt. Um 15 Uhr ist am Sonntag im Beecker Waldstadion Anpfiff. Es ist eine ungleiches Duell zwischen dem Tabellenführer der Mittelrheinliga und den vierten der Kreisliga A, Sieg, doch vor allem beim Underdog ist die Vorfreude groß. „Ich habe nach der Auslosung innerlich gejubelt“, verrät Celik, „der FC Wegberg-Beeck ist ein Traditionsverein, der in der Jugend und bei den Senioren seriöse Arbeit abliefert – und er hat die coolste Anlage auf diesem Niveau.“

Terminiert . Es ist vollbracht – nach mehreren Anläufen haben sich der FC Wegberg-Beeck und Borussia Freialdenhoven auf einen neuen Termin für das Mittelrheinligaspiel geeinigt, das wegen der Pokalpartie verschoben werden musste. Gespielt wird nun doch, wie von beiden Seiten favorisiert, am Mittwoch, 14. November, ab 20 Uhr auf dem Rasenplatz an der Ederener Straße in Aldenhoven. Eigentlich war Staffelleiter Alois Rabenbauer gegen den Termin, er hat sich nun aber doch umstimmen lassen. „Er hat nun netterweise doch zugestimmt“, freut sich FC-Geschäftsführer Thomas Klingen.

Deshalb werden die Beecker auch so ziemlich alles aufbieten, was momentan einsatzfähig ist. „Ich habe fast alle Mann an Bord“, sagt Henßen, der allerdings Thomas Lambertz eine Pause gönnen wird. Lambertz laboriert seit Wochen an einer Entzündung im Knie, wird deshalb aus dem Kader gestrichen. „Zudem werden natürlich einige Spieler zum Einsatz kommen, die zuletzt nicht immer in der Startformation gestanden haben“, kündigt Henßen an. Und auch der Gegner aus St. Augustin bringt alles mit, was er hat. „Ich habe eine sehr gute Truppe – nur drei meiner Spieler sind über 21 Jahre alt“, sagt Erol Celik, „der Großteil der Jungs spielt seit der F-Jugend zusammen. Da identifiziert sich jeder mit dem Verein, da werde ich keinem Feuer für das Spiel unter dem Hinter machen müssen. Die werden alle brennen.“ Auch wenn Celik genau weiß: „Gegen den Tabellenführer der Mittelrheinliga – das wird eine Mammut-Aufgabe für uns. Aber die Vorfreude ist groß.“