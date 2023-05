Planungen für kommende Saison laufen bereits FC Wegberg-Beeck gelingt Rückkehr in U19-Mittelrheinliga

Jugendfussball · Beecks wichtigstes Jugendteam spielt in der nächsten Saison wieder in der höchsten Verbandsklasse. Am Mittwoch steht für die A-Jugend gegen Schlusslicht Sophienhöhe die letzte Begegnung der laufenden Spielzeit an.

09.05.2023, 17:05 Uhr

Freude bei Beecks U19: Der Aufstieg in die Mittelrheinliga ist geschafft. Foto: Heiko van der Velden

Von Mario Emonds