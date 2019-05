Juniorenfußball : Beecker „A“ hofft auf Platz acht

Wegberg Juniorenfußball: FC Wegberg-Beeck holt 3:2-Sieg gegen Hertha Walheim.

André Lehnen, Trainer der A-Junioren (Mittelrheinliga) des FC Wegberg-Beeck, sagt seit Wochen: „Der achte Platz, auf dem wir stehen, wäre absolut stark für uns. Denn damit würden wir einer zusätzlichen Quali-Runde entgehen und hätten die Klasse direkt gesichert.“ Nun drohte aber im Heimspiel gegen Hertha Walheim dieser Platz in Gefahr zu geraten, denn Beeck kam stockend in die Partie. Folgerichtig ging Walheim mit 1:0 (35.) durch Saad Wassafrar in Führung. Trotz Beecker Bemühungen blieb es bis zur Pause bei diesem Resultat. Auch später bemühten sich die Beecker, aber das Tor fiel wieder auf der falschen Seite. Per Strafstoß traf Vinzent Zingel zum 2:0. Jetzt aber zeigte sich der Charakter der Beecker, die sich keineswegs aufgaben. Nur drei Minuten nach dem Gegentor verkürzte Florian Storms auf 1:2. Groß war die Freude, als Vincent Sausen der Ausgleich gelang (73.). Doch damit nicht genug. Die Bemühungen der Gastgeber wurden durch das 3:2 von Miguel Bügler belohnt (78.). Dabei blieb es bis zum Schluss. Ein Beecker Sieg, der vor allem durch eine tolle Moral der Mannschaft erreicht wurde und der Coach Lehnen weiterhin auf den achten Platz hoffen lässt.