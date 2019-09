Freizeitsport : „Montagsmaler“ in Bewegung

50 Jahre Montagsmaler feierten 22 Mitglieder der lockeren Männersportgruppe in Holzweiler. Vorne sitzend fünf „Herren der ersten Stunde“ (v.l.): Hans Jansen, Werner Weiß, Tony Gatzen, Leo Meisen und Jürgen Weber. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Eine ungewöhnliche Freizeitsportgruppe aus Holzweiler nahm 1969 ihren Betrieb auf. Nun blickt man schon auf 50 Jahre zurück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anke Backhaus

Seit genau fünf Jahrzehnten halten sie sich nun schon fit. Und zwar als lockere Gruppe und Gemeinschaft, ohne Vereinszwang. Das funktioniert – und zwar in Holzweiler bei den Montagsmalern. Das nunmehr 50-jährige Bestehen haben die Männer zum Anlass genommen, um bei einem gemütlichen Abend in der Holzweiler Gaststätte Krummen auf das halbe Jahrhundert anzustoßen und alte Geschichten wieder aufleben zu lassen.

Wer den Namen Montagsmaler hört, vermutet nicht gleich eine sportliche Gruppierung dahinter. Doch genau das war allerdings der Gedanke, als sich einige Kameraden der Feuerwehr-Löschgruppe Holzweiler im Jahr 1969 Gedanken darüber machten, was man außerhalb der üblichen Übungszeiten anstellen könnte, um sich fit zu halten. „Weil es in Holzweiler zur damaligen Zeit keine Sporthalle gab, ist die Gruppe zunächst freitags in Immerath untergekommen“, erzählt Helmut Hages. Er gehört zwar nicht zu den Gründungsmitgliedern oder Herren der ersten Stunde, aber er gehört heute zu den Aktiven, die sich um die Belange der Montagsmaler kümmern.

INFO So kam es zum ungewöhnlichen Namen Den Namen „Montagsmaler“ bekam die Gruppe erst 1974, also fünf Jahre nach der Gründung. Seinerzeit kam die neue Spielshow „Die Montagsmaler“ mit Frank Elstner ins Fernsehen. Der zwischenzeitlich verstorbene Willi Portz, in Holzweiler besser bekannt als „Örches Willi“, taufte die Gruppe so auf den Namen. Von Beginn an und für lange Zeit hatte Hans Jansen die sportliche Leitung. Bis heute ist er Gruppenmitglied, heute jedoch passiv.

Ganz bewusst hatten sich die Holzweiler Feuerwehrleute dazu entschlossen, eben nicht Fußball in den Mittelpunkt zu rücken. Vielmehr ging es um Gymnastik. Ein gutes halbes Jahr lief die Sache prima, dann wurde der Betrieb kurzfristig eingestellt. In dieser Phase schlossen sich auch Männer der Gruppe an, die nicht im aktiven Dienst der Feuerwehr standen. Hages: „Es zeigte sich nämlich, dass ehemalige Fußballer des SV Holzweiler nach ihrer aktiven Zeit nach Möglichkeiten suchten, um zumindest in moderatem Maß Sport zu treiben. Diese Möglichkeit fanden sie kurzerhand in der Monate zuvor gegründeten Truppe.“ Nun war auch die Halle in Holzweiler fertiggestellt. Jedoch: Der Freitagstermin ließ sich nicht mehr realisieren – ein neuer Trainingstag musste her. Und das wurde der Montag.

Vor allem in den Sommermonaten zog es die Männer auch nach draußen. Der angrenzende kleine Aschenplatz, die Rasenfläche im Park oder gerne auch der Rasen in der bekannten „Kull“ – die Herren blieben in Bewegung.

Fast schon klar, dass die Existenz dieser munteren Gruppe kein Geheimnis blieb, sondern sich herumsprach. Helmut Hages zur weiteren personellen Entwicklung: „Zum früheren Zirkeltraining brachten die Mitglieder immer mal wieder gleichaltrige Freunde mit, so dass die Gruppe wuchs. Wir sind im Lauf der Zeit daher also nicht nur mit Mitgliedern, die aus Holzweiler stammen, ausgestattet. Sie kommen längst auch aus benachbarten Ortschaften wie Katzem, Lövenich oder auch Linnich.“ Personalmangel hat es also nie gegeben. Unterdessen betont auch Friedel Zumborn, der zum Festabend einen kleinen Rückblick zusammengefasst hatte: „Bis heute sind auch nur ganz wenige Übungseinheiten ausgefallen.“ In diesem Zusammenhang hat sich die Gruppe der Entwicklung der Zeit übrigens angepasst. Um sich nämlich schnell und unkompliziert abzustimmen, ist irgendwann eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet worden. Helmut Hages: „Wir brauchen da auch eigentlich nur zwei Symbole, um abzuklären, wer zur nächsten Übungseinheit kommt: ,Daumen hoch’ bedeutet, dass man dabei ist, mit dem ,Daumen runter’ sagt man eben ab. So einfach ist das bei uns“, schmunzelt er über moderne Kommunikationswege des 21. Jahrhunderts.