Kampfsport : Mit Budo die Familienfreizeit gestalten

Erkelenz Kampfsport: Seit 50 Jahren gibt es den Budo Club Erkelenz. Mit einem großen Familienfest auf dem Burghof in Erkelenz blickten die Aktiven auf ein wechselvolles halbes Jahrhundert zurück. Ganz frisch im Verein ist übrigens „Budo“.

Budo, so heißt das neue Vereinsmitglied des Budo Clubs Erkelenz. Gerade bei den Kindern ist Budo schon sehr beliebt. Gemeinsam haben sie viel Spaß. Budo ist das neue Maskottchen des Vereins, der nun sein 50-jähriges Bestehen mit einer großen Feier auf dem Burghof in Erkelenz feierte.

Bei den Planungen zu den Feierlichkeiten staunten Peter Siebertz, der Vorsitzende, und Geschäftsführer Klaus Christes nicht schlecht, nachdem sie alte Aktenordner hervorgeholt hatten. „Stilecht in Kartons verpackt“, schmunzelte Christes dabei, der sich nämlich die Arbeit gemacht hat, die Geschichte des Budo Clubs Erkelenz chronologisch aufzuarbeiten.

Im Lauf der fünf Jahrzehnte erlebte der Erkelenzer Verein eine wechselvolle Geschichte, an der auch in Zukunft weitergeschrieben wird.

Schon 1971 wurde eine Abteilung in Wegberg gegründet, aus der 1975 der Budo Club Wegberg gegründet wurde.

Die Gründungsversammlung erfolgte am 12. Mai 1969. Hervorgegangen ist der Budo Club Erkelenz aus dem heute nicht mehr existenten Boxklub Grenzlandring 1948 Erkelenz. Dort war damals eine Judo-Abteilung installiert.

Los ging’s damals in einem Verein, den es längst nicht mehr gibt. Im Boxklub Grenzland 1948 Erkelenz gab es eine sehr aktive Judo-Abteilung. 1969 machte man sich schließlich selbstständig, zu den Gründern zählte der Hetzerather Paul Peters. Klaus Christes kann sich ein Lächeln nicht verkneifen beim Blick auf den damaligen Mitgliedsbeitrag, „der eine Mark pro Monat betrug“. Zu den ersten Trainingsstätten zählte das Pfarrzentrum der heutigen Pfarrei Christkönig Erkelenz.

Cusanus-Mädchen wollen in Berlin glitzern

Turnen : Cusanus-Mädchen wollen in Berlin glitzern

Schon früh kristallisierte sich heraus, dass der Budo Club Erkelenz mehr als ein Sportverein sein möchte, in dem Kampf- und Selbstverteidigungssportler aktiv sind. Vorsitzender Peter Siebertz sagt: „Wir verstehen uns als Familienverein. Als solcher wollen wir auch wahrgenommen werden. Oft sind zunächst die Kinder aktiv, dann ziehen die Eltern nach. Darum verstehen Familien die Mitgliedschaft in unserem Verein als Familienfreizeitgestaltung.“ So hat sich letztlich auch eine gute Atmosphäre im Verein entwickelt. Kein Wunder daher, dass der Budo Club das Jubiläumswochenende mit einem internen Familienabend startete.