Leichtathletik : Laufen beim VSV Grenzland

Wegberg Leichtathletik: Die Zahl ist beeindruckend, denn schon zum 187. Mal richtete der VSV Grenzland-Wegberg eine Laufveranstaltung aus. Der älteste Läufer war 82 Jahre alt.

Zum 187. Mal richtete der VSV Grenzland-Wegberg eine Laufverstaltung aus. In diesem Jahr wurden den Läuferinnen und Läufern Strecken über fünf und zehn Kilometern angeboten, bei denen auch die Stadtmeisterschaften ausgewertet wurden.

Über zehn Kilometer siegte bei den Frauen Alexandra Schwartze vom OSC Waldniel, die mit 41:52 min auch Siegerin der W55 wurde. Mit respektablem Abstand sicherte sich W60 Siegerin Lilo Hellenbrand von der DJK Gillrath, die nach 45:23 min über die Ziellinie lief, den zweiten Platz in der Gesamtwertung der Frauen. Dritte und Siegerin der Hauptklasse wurde Lea- Elisa Kampf vom SC Myhl LA, die 47:15 min benötigte.

Auf der fünf Kilometer langen Strecke siegte bei den Frauen Anna-Sabrina Lingenau vom Deutschen Sporthund Verband mit 20:43 min. Sie gewann damit auch gleichzeitig die Klasse W30. Hinter ihr belegten die beiden ersten Läuferinnen der W50, Dagmar Schulte, Team Strassen NRW, und Christina Fleischer vom TuS Jahn Hilfarth die Plätze zwei und drei in der Gesamtwertung. Während Schulte 25:14 min benötigte, erreichte Fleischer das Ziel nach 25:49 min.

Bei den männlichen Teilnehmern siegte U20 Athlet Fabio Faulhaber vom OSC Waldniel, der nach 17:22 min das Rennen beendete. Zweiter der Gesamtwertung wurde Nico Karius (Projekt 850) mit 18:09 min, der damit auch die Klasse M30 für sich entschied. In seinem Schlepptau holte sich Sascha Berger vom TV Erkelenz mit 18:10 min den Sieg in der M40 und den dritten Rang in der Gesamtwertung.