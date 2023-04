Abwechslungsreiches Angebot in Erkelenz Vielfältige Bewegung mit „Sport im Park“

Eine zweite Chance für gute Neujahrsvorsätze. Das bieten der Kreissportbund Heinsberg (KSB) und die AOK Rheinland/Hamburg. Denn wen das trübe Wetter zum Jahresbeginn noch nicht in die Sportklamotten gelockt hat, für den könnte „Sport im Park 2023“ eine neue Motivation sein. Vom 3. Mai bis zum 27. September wird die Aktion in diesem Jahr wieder in öffentlichen Grünanlagen oder anderen gut zugänglichen Orten stattfinden. „Im vergangenen Jahr ist es uns zum ersten Mal gelungen, alle zehn Kommunen mit ins Boot zu holen und wir freuen uns sehr darüber, dass es auch dieses Jahr wieder gelungen ist“, sagt AOK-Regionaldirektor Heiko Jansen.